Jedna osoba nie żyje, 11 zaginionych. Wiele domów odciętych od świata

Ischia to wulkaniczna wyspa na Morzu Tyrreńskim, położona około 30 kilometrów od Neapolu. Wskutek gwałtownych ulew ziemia osunęła się w sobotę wcześnie rano w miejscowości Casamicciola Terme na północnym wybrzeżu. Fala wody, błota i kamieni przecięła całą miejscowość, niszcząc budynki oraz porywając samochody do ściągając je do morza. Wiele domostw zostało odciętych od świata, a prowadząca do nich droga jest nieprzejezdna od wielu godzin.