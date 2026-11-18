Świat Oko w oko z rzadkim niedźwiedziem. "Ogarnął mnie strach" Krzysztof Posytek |

Co zrobić, gdy zaatakuje nas niedźwiedź? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

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Do nietypowego spotkania doszło w piątek w pobliżu benedyktyńskiego klasztoru Santa Scolastica w miejscowości Subiaco w środkowych Włoszech. Na niedźwiedzia natknęła się kucharka wracająca samochodem do domu. Zwierzę przebywało zaledwie kilka metrów od gościnnego skrzydła obiektu.

- Zatrzymałam się i w ciemnościach nocy dostrzegłam wyraźnie, że to niedźwiedź. Instynktownie ogarnął mnie strach i zablokowałam drzwi samochodu, ale potem zebrałam się na odwagę, zrobiłam mu zdjęcie i natychmiast zadzwoniłam do mamy - relacjonowała Moira, która zobaczyła zwierzę, w rozmowie z dziennikiem "Il Messaggero".

"Nikogo nie było w pobliżu, tylko ja i ogromny niedźwiedź"

Mama początkowo nie uwierzyła Moirze i zasugerowała, że napotkane zwierzę jest dzikiem, ale zmieniła zdanie, gdy córka wysłała jej zdjęcie. Poradziła jej, by nie wychodziła z auta. Moira pozostała w pojeździe i obserwowała niedźwiedzia przez kilka minut.

- Stał nieruchomo i patrzył się w stronę świateł samochodu. Instynktownie chciałam wyjść i zrobić mu kilka zdjęć z bliska, ale posłuchałam rad mamy i pozostałam w aucie, obserwując go. Nikogo nie było w pobliżu, tylko ja i ogromny niedźwiedź, patrzący na siebie nawzajem w ciemnościach nocy - powiedziała kucharka. Potem Moira mignęła kilka razy światłami, a zwierzę ruszyło w stronę lasu górującego nad klasztorem.

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Niedźwiedź zbliżył się do włoskiego klasztoru Źródło zdjęcia: Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Są widywane coraz częściej

Kucharka postanowiła poinformować o nietypowym spotkaniu mnichów. Wysłała zdjęcie jednemu z nich, a ten przekazał fotografię do policji leśnej, pracowników pobliskiego parku natury Monti Simbruini oraz burmistrza Subiaco. Lokalne media sugerowały, że niedźwiedzia mogła skusić duża pasieka, która znajduje się przy klasztorze.

Park natury poinformował w oświadczeniu, że szuka śladów ssaka, który zbliżył się do budynków. Niedźwiedź brunatny marsykański (Ursus arctos marsicanus) jest jednym z najcenniejszych zwierząt żyjących w Apeninach. To krytycznie zagrożony podgatunek niedźwiedzia brunatnego zamieszkujący niewielki obszar w środkowej części pasma. Chociaż zwykle unika człowieka, to w ostatnich latach jest widywany coraz częściej.

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