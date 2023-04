Ogniem chronią drzewa przed przymrozkami

Trzaskające ogniska wśród rozkwitających drzew owocowych mogą wydawać się romantycznym widokiem. Jednak włoskim sadownikom daleko od pozytywnych wrażeń. Dla nich jest to przykra konieczność, by ochronić swoje przyszłe zbiory.

Po kilku tygodniach łagodnej pogody, która zaczynała przywodzić na myśl początek wiosny, nadeszła fala mrozów. Dla upraw sadowniczych, na przykład w Val di Non w Trydencie na północy Włoch, może to być katastrofa. Drzewa zaczęły już wypuszczać pąki, a część z nich rozkwitać. Nagły spadek temperatury może więc znacząco obniżyć produkcję. Sadownicy muszą uciekać się do koksowników, by utrzymać rośliny we względnym cieple.