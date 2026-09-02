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Ogień w słynnym sycylijskim kurorcie. "Sytuacja jest naprawdę tragiczna"

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Pożar w Taorminie na Sycylii
Trwa akcja gaszenia pożaru na Sycylii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Włoscy strażacy walczyli z pożarem, który wybuchł we wtorek rano w pobliży słynnego sycylijskiego kurortu Taormina. Ogień szybko się rozprzestrzenił i dotarł w pobliże zabudowań mieszkalnych.

Pożar objął dzielnicę Zappulla, w rejonie słynnego sycylijskiego kurortu Taormina. Płomienie rozprzestrzeniły się z obszaru znajdującego się w pobliżu domu opieki i dotarły do pierwszego tunelu zabezpieczającego przed osuwiskami skalnymi przy Via Garipoli. To główna droga prowadząca z autostrady A18 do Taorminy.

Płomienie zagrażały kilku domom. W związku z pożarem zamknięto także część dróg w okolicy, począwszy od Arco dei Cappuccini.  

- Taormina płonie, a sytuacja jest naprawdę tragiczna - powiedział burmistrz Cateno De Luca i dodał, że "wygląda na to, iż pożar został wzniecony celowo".

Gaszenie z ziemi i z powietrza

We wtorek na miejscu pracowały trzy ekipy strażackie. W działaniach biorą udział również służby z powietrza przy wykorzystaniu dwóch samolotów gaśniczych Canadair oraz śmigłowca Erickson S-64, który należy do floty powietrznej Krajowej Służby Pożarniczej.

Ogień spowodował uszkodzenie miejskiego zbiornika wodnego. Strażacy kontynuują walkę z żywiołem, a do Taorminy kierowane są dodatkowe siły z komend straży pożarnej w Katanii i Ennie.

We wtorek wieczorem De Luca poinformował na swoich social mediach, że pożar znalazł się pod kontrolą "dzięki doskonałej pracy służb ratowniczych". Niemniej sytuacja pozostaje rozwojowa. Prowadzone są intensywne działania mające na celu skuteczne ugaszenie pożaru i ochronę zagrożonych budynków.

Upalny początek września

Włochy są przyzwyczajone do letnich upałów, ale tegoroczne są szczególnie dotkliwe. We wtorek departament Obrony Cywilnej wydał dla całej Sycylii ostrzeżenia przed upałami oraz ryzykiem pożarów, aktualne także w środę. Dla Palermo ogłoszono alarm drugiego stopnia, czyli pomarańczowy, przed upałem. W tym mieście temperatura odczuwalna może dochodzić nawet do 39 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie to wskazuje na potencjalny stan zagrożenia zdrowia, w którym długotrwałe wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia całej ludności.

Źródło: Reuters, Anesa, Giornale di Sicilia
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Tagi:
WłochySycyliapożar
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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