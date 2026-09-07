Świat Włochy. Niemieccy turyści utknęli w Alpach. Ratowano ich z powietrza Agnieszka Stradecka |

Akcja ratunkowa w Val Grande Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Do zdarzenia doszło w niedzielę. Dwóch turystów z Niemiec wybrało się na wycieczkę do alpejskiego Parku Narodowego Val Grande, ale w okolicach góry Cima Marsicce trafili na zdradliwy, skalny teren. Nie mogąc kontynuować wędrówki ani bezpiecznie zawrócić, turyści wezwali pomoc.

Teren tylko dla ekspertów

Na miejsce wysłany został śmigłowiec Oddziału Lotniczego Straży Pożarnej w Malpensie, jak również naziemne zespoły ratowników. Załoga śmigłowca zlokalizowała turystów, którzy byli zmęczeni i przestraszeni, ale nie odnieśli obrażeń. Zostali wciągnięci na pokład maszyny i przetransportowani do bezpiecznego miejsca w Val Loana.

Park Narodowy Val Grande opisuje, że okolice Cima Marsicce (2135 metrów nad poziomem morza) stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonych alpinistów, wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Szlaki wytyczone w sąsiedztwie góry są częściowo zabezpieczone łańcuchami, ale eksperci zwracają uwagę na wiele trudnych technicznie podejść.