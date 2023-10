Kolejny wstrząs w regionie najgroźniejszego superwulkanu Europy

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4 zarejestrowano w rejonie Neapolu w poniedziałkowy wieczór. Aktywność sejsmiczna wywołała panikę wśród mieszkańców okolicznych miast - to kolejne wstrząsy w regionie położonym nad najniebezpieczniejszym wulkanem Europy.

Jezioro płynnej magmy

Trzęsienie ziemi nie spowodowało większych szkód, jednak wywołało panikę wśród mieszkańców. Jak poinformowała agencja Ansa, w Neapolu i okolicach rozdzwoniły się telefony w centralach wszystkich służb. Dzwonili przerażeni mieszkańcy. Wiele osób w pośpiechu opuściło swoje domy i nie chciało do nich wracać przez całą noc. Władze miasta Pozzuoli, położonego najbliższej epicentrum wstrząsu, zaapelowały do mieszkańców, by zgłaszali ewentualne szkody straży miejskiej.