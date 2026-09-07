Świat Włochy. Najgorętsze lato w historii pomiarów. Trwa kolejna fala upałów Oprac. Krzysztof Posytek |

Włochy. Nadeszła kolejna fala upałów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

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Informację o rekordowo gorącym lecie podał w poniedziałek krajowy Instytut Bioekonomii z Komitetu Badań Naukowych (CNR-IBE). Zawarł ją w raporcie przedstawiającym analizę wartości temperatur zarejestrowanych od 1950 roku, znajdujących się w bazie danych ERA5-Land Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF).

Badacze zaznaczyli, że pobity został dotychczasowy rekord z 2003 roku. Jak wyjaśnił ekspert instytutu Lorenzo Arcidiaco, latem 2026 roku średnia temperatura na całym terytorium kraju, mierzona na wysokości dwóch metrów nad powierzchnią gruntu, wyniosła 24,3 stopnie Celsjusza. Latem 2003 roku wynosiła ona 23,6 st. C.

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Upalne lato we Włoszech. Znaczne odchylenie od normy

Z danych wynika, że od stycznia do sierpnia 2026 roku we wszystkich miesiącach odnotowano wzrost temperatury w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Największe odchylenie nastąpiło w sierpniu, gdy średnia temperatura na obszarze całych Włoch wyniosła 25,6 stopnia, czyli była o 5,2 stopnia wyższa od średniej sierpnia w latach 1951-1980 oraz o 3,5 stopnia wyższa od średniej sierpniowej z lat 1991-2020, wynoszącej 22,1 stopnia.

- Średnia temperatura 25,6 stopnia odnotowana w sierpniu tego roku przekroczyła wcześniejsze rekordy 24,6 stopnia z 2024 roku i 24 stopni z 2017 roku - dodał Arcidiaco, cytowany przez agencję informacyjną ANSA.

Upał w Rzymie, Włochy Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Badacz uzupełnił też, że mapy przedstawiające temperatury, odnotowywane każdego miesiąca od 1950 roku, po raz pierwszy pokazują, że lipiec i sierpień były najgorętszymi miesiącami w całym tym okresie. Ponadto raport podkreśla, że już wiosną tego roku rejestrowano rekordową średnią temperaturę dla tej pory roku.

Kraj ponownie w szponach upału

Nad Włochami utrzymuje się szósta tego lata fala upałów, która ma potrwać w dużej części kraju do środy. Jak poinformował meteorolog Federico Brescia, cytowany przez agencję ANSA, w wielu regionach kraju wartości na termometrach sięgną 34-36 st. C. W kolejnych dniach we Włoszech zaznaczy się wpływ atlantyckiego niżu, co przełoży się na znaczny spadek temperatury.