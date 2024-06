Nadciąga Scypion, a z nim 40-stopniowe upały w weekend

Weekendowe upały

Ciepła i słoneczna aura rozpoczęła się już w środę, przyciągając tłumy na plaże w Neapolu. Według prognoz od czwartku nad krajem będzie coraz goręcej. Szczyt gorąca przypadnie na weekend, kiedy to termometry mają pokazać od 34 do 37 stopni na północy oraz w centrum i do 39-40 stopni na Sycylii i w Apulii. Masy gorącego powietrza znad Sahary przyniosą także dużą wilgotność, zwłaszcza w rejonie Niziny Padańskiej, w alpejskich dolinach i w centrum.