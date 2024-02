Morze wyrzuciło na brzeg ogromną, martwą rybę

W sobotę po godzinie 15 do włoskiej straży pożarnej w Wenecji Euganejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące martwej, dziwnie wyglądającej ryby. Wyrzucone na plażę zwłoki zauważyli przechodnie. Po przybyciu na miejsce lokalnego oddziału straży pożarnej okazało się, że była to mola. Ryba mierzyła 2,5 metra i ważyła tonę. Zwłoki zostały usunięte z plaży we współpracy z lokalną policją.