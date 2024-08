"Miasto zalane rzeką błota". Woda porwała skuter, szukają dwóch osób

czytaj dalej

Władze Namibii zapowiedziały ubój 723 dzikich zwierząt, w tym słoni, zebr i hipopotamów, by rozdać ich mięso ofiarom katastrofalnej suszy. Jak argumentuje tamtejszy resort środowiska, w obliczu wykorzystania dużej rezerwy żywności, może dojść do zaostrzenia konfliktów między ludźmi a zwierzętami. Do tej pory upolowano prawie 160 z nich.