Lew uciekł z cyrku, spacerował ulicami miasta

"Unikajcie wychodzenia z domu" - zaapelował do mieszkańców burmistrz miasteczka Alessandro Grando. Zapewnił, że przyjechali specjaliści z lekami usypiającymi dla lwa.

Niektórym mieszkańcom udało się sfilmować sceny spokojnej przechadzki drapieżnika. Ustalono trasę jego spaceru: przeszedł via Varsavia, potem via Mosca i via Budapest. W sobotę wieczorem lokalne media przekazały, że akcja poszukiwawcza, prowadzona także z powietrza za pomocą policyjnego śmigłowca, zakończyła się sukcesem. Zwierzę było na wolności przez około siedem godzin. Zostało uśpione i umieszczone w bezpiecznym miejscu. Jest w dobrym stanie.