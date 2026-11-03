Świat Włochy. Gdyby nie ich pomoc, ta akcja ratunkowa mogłaby potoczyć się inaczej Damian Dziugieł |

Kobieta uwięziona w aucie Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Chwile grozy przeżyła 26-latka w prowincji Avellino. Kobieta próbowała przejechać przez rzekę Miscano, która wezbrała po ulewie i zamieniła się w rwący potok. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w rejonie miejscowości Montecalvo Irpino.

Samochód stał się dla niej pułapką bez wyjścia. Nurt rzeki był tak wartki, że kierująca nie mogła otworzyć drzwi pojazdu, aby wydostać się na bezpieczny grunt.

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Dramatyczna akcja w prowincji Avellino Źródło zdjęcia: ENEX

Bez ich pomocy historia mogłaby potoczyć się inaczej

Jak się udało pomóc kobiecie? Na miejscu byli jej bliscy, brat oraz partner, którzy szybko powiadomili straż pożarną. Czekając na przybycie ratowników, linami i łańcuchami przymocowali auto do drzewa, co pozwoliło zapobiec porwaniu pojazdu przez szalejący nurt.

Kiedy strażacy przybyli na miejsce, rozpoczęła się akcja ratunkowa. Funkcjonariusze wykorzystali drewnianą drabinę przymocowaną do podłoża. W ten sposób udało im się dotrzeć do 26-latki w samochodzie i zabrać ją w bezpieczne miejsce.

Na miejscu pojawili się także funkcjonariusze żandarmerii oraz personel medyczny pogotowia ratunkowego. Na szczęście dla kobiety całe zdarzenie zakończyło się tylko na strachu - nie doznała żadnych obrażeń.

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