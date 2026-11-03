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Włochy. Gdyby nie ich pomoc, ta akcja ratunkowa mogłaby potoczyć się inaczej

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Włochy
Kobieta uwięziona w aucie
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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26-latka próbowała przejechać samochodem przez wezbraną rzekę we włoskiej prowincji Avellino. Nurt był tak wartki, że kobieta utknęła w środku pojazdu i nie mogła się z niego wydostać. W akcji ratunkowej kluczową rolę odegrali jej bliscy.

Chwile grozy przeżyła 26-latka w prowincji Avellino. Kobieta próbowała przejechać przez rzekę Miscano, która wezbrała po ulewie i zamieniła się w rwący potok. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w rejonie miejscowości Montecalvo Irpino.

Samochód stał się dla niej pułapką bez wyjścia. Nurt rzeki był tak wartki, że kierująca nie mogła otworzyć drzwi pojazdu, aby wydostać się na bezpieczny grunt.

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Dramatyczna akcja w prowincji Avellino
Dramatyczna akcja w prowincji Avellino
Źródło zdjęcia: ENEX

Bez ich pomocy historia mogłaby potoczyć się inaczej

Jak się udało pomóc kobiecie? Na miejscu byli jej bliscy, brat oraz partner, którzy szybko powiadomili straż pożarną. Czekając na przybycie ratowników, linami i łańcuchami przymocowali auto do drzewa, co pozwoliło zapobiec porwaniu pojazdu przez szalejący nurt.

Kiedy strażacy przybyli na miejsce, rozpoczęła się akcja ratunkowa. Funkcjonariusze wykorzystali drewnianą drabinę przymocowaną do podłoża. W ten sposób udało im się dotrzeć do 26-latki w samochodzie i zabrać ją w bezpieczne miejsce.

Na miejscu pojawili się także funkcjonariusze żandarmerii oraz personel medyczny pogotowia ratunkowego. Na szczęście dla kobiety całe zdarzenie zakończyło się tylko na strachu - nie doznała żadnych obrażeń.

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Źródło: lo Strillone, Fanpage, ANSA
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Tagi:
Włochy
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