W trampkach na Etnę

Turyści chcą zobaczyć z bliska lawę

W rozmowie z włoskim portalem Radio24 Leonardo La Pica powiedział, że strumień lawy dotarł do bardziej dostępnych obszarów niż zwykle, na wysokości około 1850 metrów nad poziomem morza. To skłoniło wielu turystów do wejścia na wulkan w nocy, kiedy lawa jest najbardziej malownicza. Jednak niektórzy z nich nie są odpowiednio wyposażeni i często podchodzą zbyt blisko lawy. To może wiązać się z ryzykiem dostania kawałkiem skały w czasie trwającej erupcji.