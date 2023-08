Obudziła się Etna, paraliż w Katanii. Przedłużono zamknięcie lotniska

Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie zamknięte do wtorku do godziny 6 - brzmi najnowszy komunikat dyrekcji portu lotniczego. Wcześniej planowano wznowić loty w poniedziałek o 20. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Pasażerowie proszeni są o kontakt z liniami lotniczymi po informacje na temat ich lotów.

Zamknięte lotnisko

Lotnisko w Katanii zostało zamknięte. Początkowo przerwa w jego działaniu miała trwać do godziny 13 w poniedziałek, następnie przedłużono ją do godz. 20. Jak jednak poinformowała wieczorem dyrekcja portu lotniczego, z powodu trwającej aktywności wulkanu nie może ono zostać ponownie otwarte. Loty do i z Katanii będą zawieszone do godz. 6 we wtorek.