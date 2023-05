Lotnisko w Katanii zamknięte do "przywrócenia warunków bezpieczeństwa"

Lotnisko w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna zostało zamknięte. Przerwa ma potrwać do poniedziałku do godziny 9 rano lub do zakończenia obecnej erupcji - poinformowała w niedzielę dyrekcja portu lotniczego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ruch samolotów został zawieszony po tym, gdy płyta lotniska pokryła się warstwą pyłu wulkanicznego. Na profilu lotniska na Twitterze prze godziną 18 poinformowano, że loty do i z Katanii będą zawieszone do poniedziałku do godziny 9 rano lub czasu przywrócenia warunków bezpieczeństwa. Pasażerowie zostali poproszeni o sprawdzenie statusu swojego lotu.

Pył pokrył samochody

Eksperci z włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii podkreślili, że obserwację aktywności wulkanu utrudniają chmury deszczowe w tym rejonie.

Ulice, budynki i samochody w Katanii i innych miejscowościach położonych w pobliżu Etny zostały pokryte pyłem wulkanicznym.

Pył wulkaniczny w mieście Nicolosi PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

Pył wulkaniczny w mieście Nicolosi PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

Pył wulkaniczny w mieście Nicolosi PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

Etna to najwyższy aktywny wulkan Europy, należy do nielicznych europejskich wulkanów wykazujących stałą aktywność. Wznosi się na ponad 333 metrów. Do ostatniej poważnej erupcji doszło w 1992 roku.

Google Maps

Autor:ps/kg

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl, Reuters