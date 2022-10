Rodzina dzików wpadła do przedszkola w Abruzji

Rodzina dzików wdarła się w piątek do przedszkola we włoskiej Abruzji. Dwa dorosłe osobniki i dwójka młodych porządnie wystraszyły przebywające w placówce dzieci oraz pracowników. Nikt nie został poważnie ranny.

Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Bussi sul Tirino w regionie Abruzja. Do przedszkola, położonego niedaleko leśnych terenów parku narodowego Gran Sasso, wdarła się rodzina czterech dzików. Wśród nich były dwa młode.

Dzieci wskakiwały na stoliki

Jak podają włoskie media, największy dzik wdarł się do przedszkola przez drzwi wejściowe, rozbijając szybę. Następnie zwierzę wkroczyło do sali, w której znajdowało się kilkanaścioro dzieci z wychowawczynią. Wybuchła panika - dzieci wskoczyły na stoliki i krzyczały ze strachu. Nauczycielka stanęła między nimi a zwierzęciem, przez przypadek uderzając przy tym w szafkę i odnosząc niewielkie obrażenia. Zamieszanie przyciągnęło uwagę kucharza, który wraz z nauczycielką wyprowadził dzieci z sali. Następnie otworzył on wyjście awaryjne, aby przestraszony krzykami dzik mógł się wydostać z przedszkola. Zwierzę wraz z resztą rodziny wróciło do lasu.