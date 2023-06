W Rzymie według opadów deszczu można regulować zegarki

Jak inofomują włoskie media, Rzym od jakiegoś czasu nawiedzają opady i burze rozpoczynające się punktualnie o godzinie 17. Według specjalistów, to skutek utrzymującego się nad Europą układu wyżowo-niżowego. Ku zniecierpliwieniu mieszkańców Wiecznego Miasta, sytuacja ta może potrwać jeszcze kilka tygodni.

Burzowy rozkład jazdy

Jak wyjaśnił meteorolog Edoardo Ferrara, regularnie powtarzające się opady to rezultat zablokowanego od tygodni krążenia powietrza atmosferycznego z powodu antycyklonu (czyli układu wyżowego), który zatrzymał się między północną Francją a Anglią. We Włoszech powoduje on występowanie północno-wschodnich podmuchów wiatru. Gdy nad Apeninami wczesnym popołudniem tworzą się chmury burzowe, wiatr przesuwa je na równiny, aż docierają nad Rzym. Dlatego o godzinie 17 w Wiecznym Mieście zaczyna padać.