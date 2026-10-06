Świat Były stłoczone w pudełkach. Udaremniono przemyt prawie 400 zwierząt Damian Dziugieł |

Udaremniono duży przemyt zwierząt Źródło wideo: Guardia di Finanza Źródło zdj. gł.: Guardia di Finanza

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Odkrycia dokonano w porcie Pozzallo na Sycylii. Funkcjonariusze włoskiej Gwardii Finansowej i Agencji Celnej przekazali, co udało im się znaleźć w aucie podczas kontroli pojazdów przy wjeździe na prom płynący na Maltę. O akcji poinformowała telewizja RAI w poniedziałek.

Kilkaset zwierząt w pudełkach i kartonach

Na siedzeniach były kartony i plastikowe pudła ze stłoczonymi 300 żółwiami i 77 papugami, małymi i dorosłymi osobnikami. 76 z nich należy do gatunków chronionych. Wśród nich znajdowały się ara żółtoskrzydła, ara zielonoskrzydła, ara zwyczajna, kakadu różowa oraz biała.

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Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. Jak zaznaczono, była to jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Obywatelowi Malty postawiono zarzuty przemytu i przetrzymywania zwierząt w warunkach nieodpowiednich dla ich gatunku, które mogą powodować poważne cierpienie.