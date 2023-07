Cerber "rozpali" Włochy. Możliwe ponad 40 stopni

"Trzygłowy" wyż

Afrykański antycyklon będzie dawać się we znaki począwszy od piątku, a następnie, jak ostrzegają synoptycy, "rozpali" wszystkie regiony Włoch, zwłaszcza te znajdujące się na południu. Według prognoz na wielu obszarach kraju należy spodziewać się około 40-stopniowych upałów. W weekend temperatury na Sardynii wahać się będą od 40 do 45 st. C.

Nieco chłodniej będzie w Toskanii i w stołecznym regionie Lacjum, gdzie temperatury sięgną 36-37 st. C. Gorąco będzie także na nieco chłodniejszej zwykle północy (34-36 st. C), ale ta część będzie dalej pod wpływem niestabilnych prądów znad Atlantyku, które mogą przynieść gwałtowne burze i gradobicia.

Najgoręcej w połowie tygodnia

Jak przewiduje portal "Il Meteo", najgorętszym dniem może być 12 lipca, kiedy to w niektórych miejscach na Sardynii termometry mogą pokazać nawet 47-48 st. C. Meteorolodzy obawiają się, że w lipcu pobite mogą zostać rekordy temperatury - szczególnie, że takie warunki pogodowe i klimatyczne mogą utrzymać się nad regionem co najmniej do połowy lipca. Odpowiedzialny za to będzie układ wyżów nad środkową Europą.