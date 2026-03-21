Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją

Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Źródło: Reuters
W Górnej Adydze na północy Włoch wystąpiła lawina. Zeszła stokiem, na którym znajdowało się 25 narciarzy. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych.

W sobotę przed południem w rejonie Val Ridanna w gminie Racines, na wysokości około 2300-2400 metrów, doszło do lawiny. Na stoku, którym zeszła masa śniegu, znajdowało się 25 narciarzy wysokogórskich należących do różnych grup.

Lawina porwała narciarzy

Na miejscu błyskawicznie pojawili się ratownicy górscy, zarówno z Włoch, jak i pobliskiej Austrii, korzystający z sześciu śmigłowców oraz psów ratowniczych. Do pomocy ruszyli także strażacy. Łącznie w akcji uczestniczyło około 80 osób.

Według informacji przekazanych przez centrum ratunkowe w Bolzano większości narciarzy udało się uniknąć porwania przez lawinę, ale kilku nie miało takiego szczęścia. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych, z czego trzy poważnie. Przetransportowano je do pobliskich szpitali.

Nie podano narodowości ofiar ani rannych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną lawiny.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, RAI

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Czytaj także:
Odwilż, roztopy
Za nami zima, jakiej nie było od lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy
Polska
Kansas. Wypalanie traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru
Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie
przymrozki, mróz, szron
Czeka nas zimna noc. Przy gruncie może być tylko -8 stopni
Prognoza
deszcz, deszczowo, wiosna
Na razie jest spokój. Już niedługo sytuacja pogodowa może stać się dynamiczna
Prognoza
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki
Ciekawostki
Hawaje
120-letnia tama może się zawalić. Zarządzono ewakuację
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Prognoza
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Zwiń opisWięcej
