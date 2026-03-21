Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją

Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby Źródło: Reuters

W sobotę przed południem w rejonie Val Ridanna w gminie Racines, na wysokości około 2300-2400 metrów, doszło do lawiny. Na stoku, którym zeszła masa śniegu, znajdowało się 25 narciarzy wysokogórskich należących do różnych grup.

Lawina porwała narciarzy

Na miejscu błyskawicznie pojawili się ratownicy górscy, zarówno z Włoch, jak i pobliskiej Austrii, korzystający z sześciu śmigłowców oraz psów ratowniczych. Do pomocy ruszyli także strażacy. Łącznie w akcji uczestniczyło około 80 osób.

Według informacji przekazanych przez centrum ratunkowe w Bolzano większości narciarzy udało się uniknąć porwania przez lawinę, ale kilku nie miało takiego szczęścia. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych, z czego trzy poważnie. Przetransportowano je do pobliskich szpitali.

Nie podano narodowości ofiar ani rannych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną lawiny.

Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby Źródło: Reuters

Opracował Krzysztof Posytek