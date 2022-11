24 posągi znalezione w starożytnej łaźni w Toskanii. "To z pewnością jedno z najbardziej znaczących odkryć"

Archeolodzy odnaleźli "wyjątkowy" zbiór posągów z brązu w łaźni, którą stworzyli Etruskowie - lud zamieszkujący północną Italię od co najmniej VII wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery. Zdaniem badaczy, za bardzo dobry stan pozostałości odpowiadać może błoto i bardzo ciepła woda.

Posągi, ołtarze i monety

Archeolodzy są zdania, że łaźnia została zbudowana przez Etrusków w III w p.n.e. Świadczyć o tym mają znalezione fontanny i ołtarze, które najczęściej stawiano w okresie rzymskim. Same posągi miały powstać między II a I w p.n.e. Jak wskazano, mogły należeć do elitarnych etruskich i rzymskich rodzin, właścicieli ziemskich i rzymskich cesarzy.

Oprócz posągów archeolodzy znaleźli tysiące monet oraz etruskie i łacińskie inskrypcje. Zdaniem badaczy, odwiedzający starożytne łaźnie wrzucali do wody monety, by zapewnić sobie dobre zdrowie.

"Największy magazyn posągów ze starożytnych Włoch"

Według Massima Osanny, dyrektora generalnego muzeów we włoskim ministerstwie kultury, to najważniejsze odkrycie archeologiczne od 1972 roku. Wtedy to u u wybrzeży Kalabrii znaleziono dwie kompletne greckie rzeźby brodatych wojowników. - To z pewnością jedno z najbardziej znaczących odkryć w historii starożytnego Morza Śródziemnego - powiedział Osanna w rozmowie z włoską agencją informacyjną Ansa.