100-latka została najstarszym dawcą narządów na świecie

Z Florencji do Pizy

Kobieta zmarła w szpitalu San Giovanni di Dio we Florencji na początku listopada z powodu krwotoku mózgowego. Podczas sekcji zwłok lekarze zauważyli, że wątroba zmarłej była w dobrym stanie i nadawała się do przeszczepu. Gdy rodzina kobiety wyraziła zgodę na pobranie narządu, został on przetransportowany do Centrum Transplantacji w Pizie. Lekarze z powodzeniem przeszczepili wątrobę pacjentowi z listy oczekujących. - Przeszczep został przeprowadzony po wdrożeniu procedur bezpieczeństwa biorcy, na wszystkich etapach procesu opieki przed i po przeszczepie. – powiedział Paolo De Simone, dyrektor Oddziału Chirurgii i Transplantacji Wątroby Szpitala w Pizie. - Po ocenie charakterystyki klinicznej dawcy przystąpiliśmy do weryfikacji jakości narządu (...) Operacja się udała, biorca jest w dobrym stanie.