Wystarczy jedna mutacja, by wywołać epidemię. Naukowcy przypominają, jak groźny jest wirus Zika

Roznoszony przez komary wirus Zika cały czas może stanowić zagrożenie. W najnowszych badaniach okazało się, że już nawet nieznaczna mutacja może spowodować, że zyska zdolność do szybszego rozprzestrzeniania się. Jeśli wirusem Zika zakazi się osoba ciężarna, u jej dziecka może dojść do poważnych zmian w obrębie mózgu.

Wirus Zika - czym jest? Jakie są objawy jego zakażenia?

Może łatwo mutować

By odtworzyć to, co dzieje się, gdy wirus Zika przenosi się z komara na człowieka, wykorzystano do eksperymentów komórki komarów i żywe myszy. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że gdy patogen przeszedł do organizmu zwierzęcia, doszło do niewielkich zmian genetycznych.