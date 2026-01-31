Logo TVN24
Świat

Wilki w Parku Narodowym Yellowstone. Kto zabił 1478F? "Wiedział, że to, co robi, jest nielegalne"

Wilczyca, która należała do najsłynniejszej grupy rodzinnej wilków żyjących w Parku Narodowym Yellowstone, została zastrzelona w ubiegłym miesiącu przez kłusownika. Zdarzenie to wywołało poruszenie wśród obrońców dzikiej przyrody.
Z oświadczenia opublikowanego przez amerykański Departament ds. Rybołówstwa, Dzikiej Przyrody i Parków w stanie Montana (FWP) wynika, że wilczyca została prawdopodobnie zastrzelona w Boże Narodzenie, tuż za granicą parku. Eksperci rozpoczęli w tej sprawie dochodzenie, kiedy otrzymali sygnał z obroży telemetrycznej zwierzęcia z okolic miejscowości Jardine. Obroża telemetryczna była wyposażona w odbiornik GPS. Wysyła sygnał, jeśli zwierzę nie porusza się przez kilka godzin. Kiedy strażnicy Parku Narodowego Yellowstone dotarli do miejsca, z którego otrzymali sygnał, nie znaleźli zwłok wilczycy, ale odciętą obrożę wiszącą na drzewie.

Zabito wilczycę w Parku Narodowym Yellowstone

Jak podał portal ABC News, do zabicia zwierzęcia prawdopodobnie doszło na terenie jednostki 313. To obszar łowiecki, na terenie którego od 16 listopada obowiązuje zakaz polowań.

- Okres polowań się już zakończył, a także limit polowań na wilki dla jednostki 313 też został osiągnięty - powiedział w rozmowie z ABC News Marc Cooke, prezes organizacji Wolves of the Rockies. Dodał, że zabicie wilczycy było więc złamaniem prawa.

Wolves of the Rockies to organizacja działająca na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Broni ona wilków żyjących w Parku Narodowym Yellowstone. Eksperci z tej organizacji są przekonani, że zestrzelono wilczycę o numerze 1478F - poinformował portal ABC News. Dodał, że władze Montany nie potwierdziły oficjalnie tej informacji. W oświadczeniu nie podano, jaki osobnik mógł zostać zabity.

Samica 1478F z grupy rodzinnej Junction Butte urodziła się w kwietniu 2022 roku. Stała się ulubienicą turystów i tropicieli zwierząt ze względu na swój charakter i niezwykłe umiejętności łowieckie.

- Dobrze radziła sobie z młodymi, zarówno własnymi, jak i cudzymi. Wykazała się też odpornością, gdy obecna samica alfa próbowała wykluczyć ją ze stada - powiedział Russ Kehler, fotograf dzikiej przyrody, który od 30 lat śledzi grupę rodzinną Junction Butte. - Sposób, w jaki zabito 1478F, był szczególnie haniebny i wykracza poza etyczne, uczciwe polowanie - dodał.

Fotograf usłyszał o spekulacjach na temat śmierci 1478F od badaczy z Yellowstone Wolf Project. Jak przekazał, jej członkowie zakładają wilkom obroże telemetryczne i śledzą je w tym regionie od czasu ich reintrodukcji, czyli ponownego wprowadzenia na ten teren.

"Wiedział, że to, co robi, jest nielegalne"

Według ekspertów ds. dzikiej przyrody, wilczyca została zabita późno w nocy, a myśliwy (lub myśliwi) prawdopodobnie mieli na sobie okulary noktowizyjne.

- Z racji, że obroża została rzucona na drzewo, myśliwy prawdopodobnie wiedział, że to, co robi, jest nielegalne - powiedział Leckie.

Wilki z Yellowstone przynoszą okolicznym mieszkańcom miliony dolarów rocznie, dzięki turystom pragnącym zobaczyć dziką przyrodę w jej naturalnym środowisku. Władze Montany początkowo zaoferowały nagrodę w wysokości tysiąca dolarów za informacje na temat tego zdarzenia, ale nagroda została zwiększona o kolejne 30 tysięcy dolarów z funduszy organizacji Large Carnivore Fund i Wolves of the Rockies.

Wilk Nestor (po lewej)
"Królowa" i "król" wilków. Jak jest w Polsce
Polska
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
Polska
Wilki są gatunkiem chronionym w Polsce
Wilki wróciły do parku narodowego. Czegoś takiego nie widzieli od 80 lat
Nauka

Redagował Damian Dziugieł

Źródło: ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
