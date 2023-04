Wiewiórki w centrum Londynu żyją krócej niż te z obrzeży miasta

- W ostatnich latach nastąpiły gwałtowne spadki populacji gatunków, które wcześniej dość dobrze przystosowały się do życia w mieście - powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "the Guardian" autorka badania Patricia Brekke z Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego (Zoological Society London). - Dotyczyły one między innymi motyli, pszczół, wróbli, szpaków i jeży . Wszystkie doznały ostatnio ogromnych strat w liczebności - dodała.

Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na życie wiewiórek

Zanieczyszczenie powietrza w mieście pochodzi z prac budowlanych i ruchu drogowego. Źródła emisji obejmują spaliny z silników diesla, a także cząstki z opon i okładzin hamulcowych. To sprawia, że ludzie są bardzo wrażliwi na jego wpływ. W jednym z ostatnich badań oszacowano, że zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do około sześciu tysięcy zgonów w Londynie w 2019 roku.

Zespół chce również przyjrzeć się zwierzętom domowym, w szczególności psom. - Kiedy zabierasz psa na codzienny spacer, dzieli on z tobą przestrzeń do oddychania - powiedział Priestnall w rozmowie z "Observer". - I mieszkasz w tym samym domu i podróżujesz tym samym samochodem, w którym zarówno ludzie, jak i zwierzęta domowe są narażeni na te same wysokie stężenia zanieczyszczenia powietrza i to jest coś, co chcielibyśmy zbadać - podkreślił.