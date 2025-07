Wiatr wywrócił łódź turystyczną. Nie żyją 34 osoby

W sobotę w wietnamskiej zatoce Ha Long wiał porywisty wiatr, który wywrócił łódź turystyczną. W wyniku tego zdarzenia zginęły co najmniej 34 osoby - podała stacja BBC. Trwają poszukiwania zaginionych.

Na pokładzie łodzi turystycznej "The Wonder Sea", która wywróciła się w wyniku silnego podmuchu wiatru, znajdowało się 48 pasażerów i pięciu członków załogi. Jak podała stacja BBC, nie żyją co najmniej 34 osoby, a kilka uznaje się za zaginione. Akcję poszukiwawczą utrudniają intensywne opady deszczu.