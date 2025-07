Wiatr wywrócił łódź turystyczną. Wzrósł bilans ofiar

Na pokładzie łodzi turystycznej Wonder Sea, która wywróciła się w wyniku silnego podmuchu wiatru, znajdowało się 48 pasażerów i pięciu członków załogi, wszyscy Wietnamczycy. Początkowo BBC podawało, że nie żyją co najmniej 34 osoby. Później bilans ofiar wzrósł do 37, o czym poinformowały media państwowe Wietnamu.