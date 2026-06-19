Świat Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów

Hanoi, stolica Wietnamu (nagrania archiwalne) Źródło wideo: Archiwum Reutera Źródło zdj. gł.: Humane World for Animals Vietnam / AFP / EastNews

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Jak poinformowała we wtorek organizacja Humane World for Animals Viet Nam, w ostatnim tygodniu policja z miasta Ho Chi Minh na południu kraju przeprowadziła akcję, w ramach której uratowano kilkaset kotów. Zwierzęta miały być przeznaczone do konsumpcji.

Cytowana przez media policja potwierdziła, że wskutek operacji w Ho Chi Minh i prowincji Tây Ninh uratowano ponad 400 kotów, odnaleziono też około 80 martwych. Najprawdopodobniej zmarły one na skutek warunków, w jakich je przetrzymywano. Zwierzęta znajdowały się w 45 klatkach w jednym obiekcie, a w innej lokalizacji odnaleziono jeszcze 21 kotów.

Zatrzymania w sprawie kradzieży kotów

Policja poinformowała, że w związku ze sprawą zatrzymano dziewięć osób. Opisano je jako "grupę przestępczą specjalizującą się w kradzieży kotów". Podejrzani przyznali się do tego, że w ostatnich trzech latach dopuścili się kradzieży kotów na terenie południowego Wietnamu. Według śledczych następnie przewozili je do specjalnych ośrodków i co kilka dni odsprzedawali handlarzom.

Humane World for Animals przekazała, że czterdzieści spośród uratowanych zwierząt już wróciło do swoich właścicieli. Organizacja doceniła władze za "zdecydowane działania, które uratowały wiele zwierząt". Policja przekazała, że śledztwo w sprawie trwa i zaapelowała do mieszkańców, których koty mogły paść ofiarą kradzieży, o zgłaszanie się w celu identyfikacji zwierząt.

Konsumpcja psów i kotów w Wietnamie

Konsumpcja mięsa z psów i kotów jest legalna w Wietnamie, ale sprzedawcy muszą posiadać zezwolenia potwierdzające pochodzenie zwierząt. Obrońcy praw zwierząt szacują, że co roku na cele spożywcze przemycane jest pięć milionów psów i milion kotów. Coraz więcej Wietnamczyków, w szczególności młodych, sprzeciwia się jednak takim praktykom.