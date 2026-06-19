Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów

EN_01679302_0291
Hanoi, stolica Wietnamu (nagrania archiwalne)
Źródło wideo: Archiwum Reutera
Źródło zdj. gł.: Humane World for Animals Vietnam / AFP / EastNews
W Wietnamie udało się uratować ponad 400 kradzionych kotów, które miały zostać przeznaczone do konsumpcji - informują obrońcy praw zwierząt i policja. W sprawie zatrzymano dziewięć osób.

Jak poinformowała we wtorek organizacja Humane World for Animals Viet Nam, w ostatnim tygodniu policja z miasta Ho Chi Minh na południu kraju przeprowadziła akcję, w ramach której uratowano kilkaset kotów. Zwierzęta miały być przeznaczone do konsumpcji.

Cytowana przez media policja potwierdziła, że wskutek operacji w Ho Chi Minh i prowincji Tây Ninh uratowano ponad 400 kotów, odnaleziono też około 80 martwych. Najprawdopodobniej zmarły one na skutek warunków, w jakich je przetrzymywano. Zwierzęta znajdowały się w 45 klatkach w jednym obiekcie, a w innej lokalizacji odnaleziono jeszcze 21 kotów.

Zatrzymania w sprawie kradzieży kotów

Policja poinformowała, że w związku ze sprawą zatrzymano dziewięć osób. Opisano je jako "grupę przestępczą specjalizującą się w kradzieży kotów". Podejrzani przyznali się do tego, że w ostatnich trzech latach dopuścili się kradzieży kotów na terenie południowego Wietnamu. Według śledczych następnie przewozili je do specjalnych ośrodków i co kilka dni odsprzedawali handlarzom.

Humane World for Animals przekazała, że czterdzieści spośród uratowanych zwierząt już wróciło do swoich właścicieli. Organizacja doceniła władze za "zdecydowane działania, które uratowały wiele zwierząt". Policja przekazała, że śledztwo w sprawie trwa i zaapelowała do mieszkańców, których koty mogły paść ofiarą kradzieży, o zgłaszanie się w celu identyfikacji zwierząt.

Konsumpcja psów i kotów w Wietnamie

Konsumpcja mięsa z psów i kotów jest legalna w Wietnamie, ale sprzedawcy muszą posiadać zezwolenia potwierdzające pochodzenie zwierząt. Obrońcy praw zwierząt szacują, że co roku na cele spożywcze przemycane jest pięć milionów psów i milion kotów. Coraz więcej Wietnamczyków, w szczególności młodych, sprzeciwia się jednak takim praktykom.

Źródło: BBC
ZOBACZ TAKŻE:
Meloni i Trump
Meloni błagała Trumpa o zdjęcie? Ten konflikt to "zła wiadomość dla Ukrainy"
TVN24
pc
Ojciec chrzestny AI: jeśli ją wyłączymy to będzie koniec cywilizacji
Piotr Kraśko
Moskwa, atak dronów (18.06.2026)
"Takiego wstydu nie było od najazdów tatarsko-mongolskich". Co zrobi Putin?
Tatiana Serwetnyk
Udostępnij:
Tagi:
WietnamKotyzwierzęta
Czytaj także:
Burza
Burze nad Polską. Tutaj ulewnie pada i silnie wieje
Polska
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
Polska
Burza, pochmurno
Ulewy i silny wiatr. Tutaj alarmy przed burzami mają drugi stopień
Polska
Kobieta chłodzi się wiatrakiem
Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą w Niemczech
Świat
Gorzów Wielkopolski
Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda
Prognoza
Superkomórka po godzinie 14
Superkomórka burzowa nad Polską. Radar i mapa opadów
Prognoza
Mężczyzna schładza się wodą z fontanny Patio de los Naranjos w Cordobie
Upały w Hiszpanii. Nawet 40 stopni na termometrach
Świat
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Gąsienica
Zamknięte ulice i baseny w Berlinie. Przez gąsienice
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Polska w centrum anomalii. Tak będzie nadciągał upał
Prognoza
Upał we Francji
Ponad 40 stopni. Skrócone lekcje, odwołane pociągi
Świat
Johnsons-Zoo
Trzylatek ciężko ranny w zoo i podejrzenie usiłowania zabójstwa
Świat
Hiszpania
Tysiące uderzeń piorunów i zalania
Świat
Delfiny butlonose
Agresywny samiec? One już o tym wiedzą
Świat
Po przejściu burzy Arthur przez St. Tammany w Luizjanie
Arthur niesie ulewy. "Zachowajcie ostrożność!"
Świat
Burza
Nie tylko upał. Nadchodzą gwałtowne burze
Prognoza
Ulewy nawiedziły Hongkong
Czarny alert wydają bardzo rzadko
Świat
Dąb Major
Miał być schronieniem dla Robin Hooda. Informacja, która "łamie serce"
Świat
Bajkał
Trzebiła ludzkość. Tu mogła zaatakować po raz pierwszy
Nauka
Anomalia temperatury prognozowana na sobotę
Mapa czarna od anomalii. 40-stopniowy skwar idzie nad Europę
Prognoza
Upał, Polska
Gorąco i z gwałtownymi zjawiskami
Prognoza
Upał
IMGW o pogodzie na wakacje
Polska
Niedźwiedź czarny (zdjęcie poglądowe)
Niedźwiedzica zaatakowała nastolatka
Świat
Martwa foka na plaży w pobliżu Ustki
Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"
Polska
Morze Bałtyckie, upał
Jakość wody w europejskich kąpieliskach. Jak wypadła Polska
Świat
Po ulewie ulice w mieście Jaen w Andaluzji zamieniły się w rzeki
Andaluzja. Woda porywała mieszkańców
Świat
Upał, gorąco, Polska
Gorąco aż strach. Tyle stopni będzie w weekend
Prognoza
Burze, piorun, góry
Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
Polska
Diabeł tasmański - zdjęcie przykładowe
Diabeł tasmański na gigancie. Wystarczył "niespodziewanie długi skok"
Świat
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejny rok, kolejna porażka. Alarmujący raport
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom