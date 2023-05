Padają rekordy. Tak gorąco nie było tam nigdy

Rekord temperatury padł w niedzielę w Wietnamie. Termometry na północy kraju wskazały 44,2 stopni Celsjusza, co jest najwyższą zarejestrowaną wartością w historii kraju. Południowo-wschodnia Azja znajduje się pod wpływem fali upałów, przez co rekordy pobite zostały także w sąsiednim Laosie.

Rekordy temperatury padły w weekend w Azji Południowo-Wschodniej. Region od tygodni znajduje się pod wpływem uciążliwej fali upałów, której skutki potęguje trwający tam sezon smogowy. Najwyższe temperatury odnotowano na Półwyspie Indochińskim.

"Niepokojące zjawisko"

Jak podała wietnamska agencja meteorologiczna NCHMF, w niedzielę w północnej prowincji Nghe An termometry pokazały 44,2 stopni Celsjusza. To rekord w skali kraju, pobity zaledwie jeden dzień po tym, jak stacja pogodowa na północy Wietnamu w prowincji Thanh Hoa odnotowała 44,1 st. C. Poprzedni rekord z kwietnia 2019 roku wynosił 43,4 st. C.

- To niepokojące zjawisko w kontekście zmian klimatu i globalnego ocieplenia - przekazał w sobotę ekspert ds. klimatu Nguyen Ngoc Huy. - Myślę, że ten rekord zostanie pobity jeszcze wiele razy.

Jak przekazała stacja CNN, w Laosie termometry w mieście Luang Prabang pokazały w sobotę 43,5 st. C, bijąc krajowy rekord 42,7 st. C, który został ustanowiony w zeszłym miesiącu. Był to również najgorętszy dzień w historii stolicy Laosu, Wientian, gdzie na termometrach pokazała się wartość 42,5 st. C.

45 stopni na termometrach

Fala gorąca dała się we znaki także mieszkańcom Tajlandii. Kraj od ponad miesiąca cierpi z powodu temperatur w przedziale od 30 do 40 st. C. W połowie kwietnia miasto Tak stało się pierwszym miejscem w Tajlandii, w którym temperatura osiągnęła ponad 45 stopni Celsjusza.

Kwiecień i maj to zazwyczaj najgorętsze miesiące w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, jednak w tym roku fala upałów jest szczególnie dotkliwa. Premier Tajlandii Prayut Chan-o-cha wyraził w zeszłym miesiącu zaniepokojenie "niebezpiecznie wysokimi temperaturami w różnych częściach kraju". Według prognoz, w najbliższych dniach temperatury w całym regionie powrócą bliżej średniej, jednak wciąż pozostaną wysokie.

Autor:as/dd

Źródło: NCHMF, PAP, CNN