Wielkie, białe i galaretowate "coś" wyrzucone na plażę w Kornwalii

Na plaży w angielskim mieście Marazion pod koniec października znaleziono ogromną, białą masę. Kobieta, która natknęła się na nią podczas spaceru, opisywała ją jako "wielką, tłustą galaretę". Zdaniem ekspertów to "coś" prawdopodobnie jest żołądkiem martwego wieloryba.

- Wyglądało to na białą, mięsistą substancję. Nie miało żadnych określonych cech, takich jak kończyny, ale wydawało się, że jest to jedna masa - opowiadała. Jak wspomniała, natknęła się na nią krótko po ustąpieniu przypływu, dlatego jej pierwszą myślą było to, że została po prostu wyrzucona na brzeg. Nie miała żadnych "zauważalnych uszkodzeń" ani nie wydzielała też żadnych "ostrych, paskudnych lub gnijących zapachów". - Nie mogłam zmusić się, żeby jej dotknąć, ale spróbowałam ją poruszyć nogą. Zachwiała się trochę jak wielka, tłusta galareta - dodała.