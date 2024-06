Grecja szykuje się na uderzenie wielkiego upału

Ponad 40-stopniowe upały nadciągają do Grecji. Niektóre szkoły zamknięto, część pracowników budżetówki pracuje zdalnie, wydano ostrzeżenie przed pożarami.

Najwyższa temperatura w tym tygodniu ma panować w środę i czwartek. W niektórych miejscach termometry mają pokazać nawet 43 stopnie Celsjusza. We wtorek przed południem w Atenach jest 30 stopni.

W związku z upałami zamknięto szkoły albo zmieniono ich tryb pracy. Również część pracowników strefy budżetowej może pracować zdalnie. Odradza się pracę na zewnątrz w godzinach od 12 do 17.

Na wtorek dla części kraju wydano pierwsze oficjalne poważne ostrzeżenie pożarowe tego lata. Jest to ostrzeżenie czwartej kategorii w pięciostopniowej skali.

40-stopniowe upały także w Turcji

W ubiegłym roku w Stambule odnotowano 41,3 st. C i była to najwyższa temperatura w metropolii od 1938 roku. W tym roku według Sena rekord może zostać znów pobity. - Mamy do czynienia z katastrofą - zaalarmował ekspert, zwracając uwagę na rosnącą częstotliwość i intensywność fal upałów.