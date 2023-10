Zabezpieczali wybrzeże przed powodzią, natrafili na ślady dinozaura

Ślady dinozaura zostały odkryte na brytyjskiej wyspie Wight podczas wykonywania umocnień przeciwpowodziowych. Odciski znajdowały się na wybrzeżu w okolicach miejscowości Yaverland. Prawdopodobnie należały one do mantellizaura - dużego i ciężkiego roślinożercy.

Roślinożerca sprzed 125 milionów lat

Eksperci z zakresu paleontologii ocenili wiek odcisków łap na około 125 milionów lat. Ich oględziny wykazały, że mogły należeć do mantellizaura - roślinożernego dinozaura z okresu wczesnej kredy, którego ciało osiągało długość do 7 metrów, a masa dochodziła do 750 kilogramów. Zwierzęta te miały charakterystycznie ukształtowane stopy z trzema palcami.