Wichury i powodzie w Anglii. Setki osób ewakuowano

Wielka Brytania zmaga się z silnym wiatrem i ulewami. Dochodzi do gwałtownych powodzi. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu Anglii, gdzie ewakuowano część osób z kompleksu domków letniskowych i pola kempingowego. Jedna osoba z objawami hipotermii trafiła do szpitala. Zalane są niektóre drogi, wystąpiły utrudnienia na kolei.

We wtorek rano ewakuowano kolejnych 20 osób z jednego z pól kempingowych położonych na wybrzeżu. Władze ostrzegły, że woda nie opadła, a powodzie "mogą nasilić się w ciągu dnia". W mieście Bournemouth w hrabstwie Dorset wiatr rozpędzający się w porywach do 100 kilometrów na godzinę wciągał drewniane domki do morza - poinformował dziennik "The Independent".