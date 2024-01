Wiało z prędkością prawie 160 km/h. Burza Isha w wielu krajach Europy

Burza Isha uderzyła w Wielką Brytanię. Spowodowała, że w całym kraju odwołano setki lotów. W Szkocji zawieszono połączenia kolejowe. Żywioł dał się we znaki również w Holandii, Norwegii i Szwecji.

Irish Coast Guard in Dun Laoghaire, Reuters

Wzburzone morze w Irlandii Irish Coast Guard in Dun Laoghaire, Reuters

Zawieszono połączenia kolejowe w Szkocji

Najbardziej przez burzę dotknięta została Szkocja, gdzie porywy wiatru przekraczały 144 km/h. Taka aura doprowadziła do odwołania wszystkich połączeń kolejowych. Odwołano również dziesiątki lotów z lotnisk w Edynburgu i Glasgow. W niedzielę linie lotnicze anulowały również 102 połączenia lotnicze do i z Dublina.

Jak przekazała szkocka policja, w niedzielę doszło do poważnego wypadku niedaleko miasta Falkirk - samochód osobowy zderzył się z przewróconym przez wichurę drzewem. 84-letni pasażer zginął na miejscu.

Firma dostarczająca energię UK Power Networks poinformowała, że przywrócono zasilanie do większości nieruchomości, które utraciły energię elektryczną we wschodniej i południowo-wschodniej Anglii. 45 tysięcy gospodarstw domowych w Irlandii Północnej wciąż pozostaje bez prądu. W Szkocji energii elektrycznej nie ma w ponad 14 tysiącach domów.

Francja. W stolicy zamknięto parki i cmentarze

Na północy Francji porywy orkanu Isha osiągnęły w nocy z niedzieli na poniedziałek prędkość ponad 140 km/h. Część ruchu lotniczego z Manchesteru do Dublina została przekierowana do podparyskiego lotniska Beauvais z powodu silnych podmuchów wiatru. Doszło do opóźnień. Z powodu warunków atmosferycznych i powalonych drzew zablokowany został w niedzielę wieczorem ruch pociągu na linii Rennes-Brest. Pasażerowie utknęli w jednym z pociągów na 5 godzin. Ich ewakuacja była utrudniona z powodu silnego wiatru.