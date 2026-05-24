Za nimi najgorętszy dzień w roku, to nie koniec. Może paść rekord

Sobota 23 maja była najgorętszym dniem w Wielkiej Brytanii od początku roku. Jak podała służba meteorologiczna Met Office, w miejscowości Frittenden w hrabstwie Kent termometry pokazały 30,5 stopnia Celsjusza. Upały w o tej porze roku na Wyspach to rzadkość. Według meteorologów to pierwszy raz od 2012 roku, kiedy w kraju w maju odnotowano 30 stopni.

Dominacja wyżu. Może paść rekord dla maja

Synoptycy przewidują, że upalna ma być także niedziela, a w poniedziałek wypoczywających Brytyjczyków może czekać najgorętszy dzień maja w historii. W Wielkiej Brytanii trwa bowiem długi weekend, a 25 maja jest dniem wolnym od pracy z racji święta bankowego (ang. Spring bank holiday).

Jak pisze stacja BBC, 32,8 st. C to obecnie najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w maju. Rekord ten padł w 29 maja 1944 roku (także w święto bankowe) w miastach Tunbridge Wells, Horsham oraz centrum Londynu. Niewykluczone, że 2026 rok go przebije. Na poniedziałek prognozy wskazują możliwość osiągnięcia wartości rzędu 33 lub nawet 34 st. C w niektórych rejonach południowo-wschodniej Anglii.

- Przez cały długi weekend świąteczny będzie dominował wyż. Każdego dnia w Anglii i Walii będzie dużo bardzo słońca. W Szkocji i Irlandii Północnej miejscami ma być bardziej pochmurno, a w północno-zachodniej Szkocji mogą wystąpić przelotne opady deszczu - mówił w rozmowie z agencją PA Media Greg Dewhurst, starszy meteorolog z Met Office.

Temperatures have peaked today at 30.5°C in Frittenden, Kent 🌡️



This marks the first time in 2026 that the UK has passed the 30°C threshold



It is very rare for the UK to record 30°C in May, with the last time being over a decade ago on 25 May 2012 pic.twitter.com/fMmadR0YFa — Met Office (@metoffice) May 23, 2026 Rozwiń

Ostrzeżenia dla ludności

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) ogłosiła pomarańczowe ostrzeżenia zdrowotne związane z upałami dla regionów East Midlands, West Midlands, wschodniej Anglii, Londynu i południowego wschodu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 17 w środę i zastąpiły mniej poważne żółte ostrzeżenia, które zostały ogłoszone wcześniej.

Alarmy oznaczają, że prawdopodobnie nastąpi "wzrost liczby zgonów, szczególnie wśród osób w wieku 65 lat i starszych lub z problemami zdrowotnymi". Może wystąpić także zwiększone zapotrzebowanie na wszystkie usługi opieki zdrowotnej i społecznej. Żółte ostrzeżenia zostały wydane dla północno-wschodniej i północno-zachodniej Anglii, regionu Yorkshire i Humber oraz południowego zachodu.

