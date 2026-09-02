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Wielka Brytania. Takiego lata na Wyspach jeszcze nie było. "Rekordy padają coraz częściej"

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Upalny dzień w Londynie
Upał w Londynie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOLGA AKMEN
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To było najgorętsze lato w historii Wielkiej Brytanii. Na pobicie rekordu nie trzeba było długo czekać - poprzedni padł zaledwie rok temu. Jak podkreślili eksperci, pięć najgorętszych okresów letnich na Wyspach przypadło po roku 2000, co pokazuje, jak zmiany klimatu wpływają na ten region.

Jak poinformowało we wtorek biuro meteorologiczne Met Office, tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów. Średnia dobowa temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopni Celsjusza. Tym samym pobity został rekord z 2025 roku, kiedy to wyniosła ona 16,1 st. C. Systematyczne pomiary dotyczące pogody prowadzone są w Królestwie od 1884 roku.

"Warunki, które obserwowaliśmy tego lata, po raz kolejny doprowadziły do pobicia rekordów klimatycznych w Zjednoczonym Królestwie. Rekordy te padają teraz coraz częściej, co odzwierciedla wpływ wywołanych przez człowieka zmian klimatu" - stwierdziła cytowana w komunikacie Amy Doherty z Met Office. Eksperci dodali, że pięć najgorętszych okresów letnich w historii kraju wystąpiło po roku 2000.

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40 dni powyżej 30 stopni

Meteorolodzy przekazali, że ubiegłe trzy miesiące przyniosły na Wyspach pięć fal upałów i aż 40 dni z temperaturą powyżej 30 st. C. Najwyższą wartość, 38,1 st. C, odnotowano w tym roku 13 sierpnia w londyńskich ogrodach botanicznych Kew niedaleko Londynu. Analiza zwróciła także na bardzo niskie sumy opadów - od Anglii po środkową Szkocję były one niższe niż wynosi średnia z lat 1991-2020. Szacuje się, że susza dotknęła w tym roku tereny zamieszkałe przez około 45 milionów ludzi.

Met Office zastrzega, że dane są wstępne i mogą jeszcze ulec korekcie. Jak dodali eksperci, początek meteorologicznej jesieni w wielu miejscach Królestwa ma przynieść więcej upragnionego deszczu. W pięciu regionach Anglii wydane zostały alerty powodziowe, a dla północy Anglii i w Szkocji prognozy przewidują silne podmuchy wiatru.

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Źródło: PAP, Met Office
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Tagi:
Wielka BrytaniaUpał
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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