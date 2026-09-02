Świat Wielka Brytania. Takiego lata na Wyspach jeszcze nie było. "Rekordy padają coraz częściej" Oprac. Agnieszka Stradecka |

Upał w Londynie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

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Jak poinformowało we wtorek biuro meteorologiczne Met Office, tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów. Średnia dobowa temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopni Celsjusza. Tym samym pobity został rekord z 2025 roku, kiedy to wyniosła ona 16,1 st. C. Systematyczne pomiary dotyczące pogody prowadzone są w Królestwie od 1884 roku.

"Warunki, które obserwowaliśmy tego lata, po raz kolejny doprowadziły do pobicia rekordów klimatycznych w Zjednoczonym Królestwie. Rekordy te padają teraz coraz częściej, co odzwierciedla wpływ wywołanych przez człowieka zmian klimatu" - stwierdziła cytowana w komunikacie Amy Doherty z Met Office. Eksperci dodali, że pięć najgorętszych okresów letnich w historii kraju wystąpiło po roku 2000.

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40 dni powyżej 30 stopni

Meteorolodzy przekazali, że ubiegłe trzy miesiące przyniosły na Wyspach pięć fal upałów i aż 40 dni z temperaturą powyżej 30 st. C. Najwyższą wartość, 38,1 st. C, odnotowano w tym roku 13 sierpnia w londyńskich ogrodach botanicznych Kew niedaleko Londynu. Analiza zwróciła także na bardzo niskie sumy opadów - od Anglii po środkową Szkocję były one niższe niż wynosi średnia z lat 1991-2020. Szacuje się, że susza dotknęła w tym roku tereny zamieszkałe przez około 45 milionów ludzi.

Met Office zastrzega, że dane są wstępne i mogą jeszcze ulec korekcie. Jak dodali eksperci, początek meteorologicznej jesieni w wielu miejscach Królestwa ma przynieść więcej upragnionego deszczu. W pięciu regionach Anglii wydane zostały alerty powodziowe, a dla północy Anglii i w Szkocji prognozy przewidują silne podmuchy wiatru.

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Summer 2026 is provisionally the UK’s warmest summer on record with the season’s mean temperature made around 130 times more likely due to human-induced climate change.



Here, we delve into the numbers 🧵 pic.twitter.com/e6p5AWT33k — Met Office (@metoffice) September 1, 2026 Rozwiń