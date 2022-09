Drugie tak gorące lato w historii pomiarów w Anglii

Drugie tak gorące lato

Jak podsumowuje Met Office, charakterystyczne dla mijającego lata w Wielkiej Brytanii były długie okresy suchej i ciepłej pogody na dużych obszarach. Jak pisze "najbardziej zauważalne ciepłe i suche warunki panowały w Anglii". Średnia temperatura wyniosła tam 17,1 st. C, czyli była równa średniej odnotowanej latem 2018 roku. Dało to drugie najgorętsze lato w historii Anglii od początku pomiarów sięgających 1884 roku. Średnia temperatura została przekroczona o 1,4 st. C.