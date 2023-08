Zagrożenia, przed którymi stoi Wielka Brytania. Kolejna pandemia i ekstremalne zjawiska pogodowe

Raport opublikowany w czwartek przez Krajowy Rejestr Ryzyka (The National Risk Register) ma pomóc władzom przygotować się na "najgorszy możliwy scenariusz", jaki mógłby się przydarzyć Wielkiej Brytanii. Zdaniem autorów tego dokumentu, zawiera on niektóre, wcześniej utajnione informacje i jest bardzo przejrzysty.

Przed jakimi zagrożeniami stoi Wielka Brytania?

Tegoroczny raport opisuje 89 zagrożeń i wymienia wśród nich na przykład rozwój sztucznej inteligencji (AI), który może prowadzić do pojawiania się w przestrzeni publicznej zwiększonej ilości "fałszywych informacji i dezinformacji" oraz niekorzystnie wpłynąć na konkurencyjność brytyjskiej gospodarki. Inne ryzyko wspomniane w raporcie wiąże się z wojną Rosji przeciwko Ukrainie i dotyczy problemów z globalnymi dostawami surowców energetycznych. Autorzy raportu umieścili w nim też ryzyko ataku na podwodne transatlantyckie kable telekomunikacyjne.

Wpływ każdego ryzyka opisanego w raporcie liczony jest na podstawie potencjalnej liczby ofiar śmiertelnych i strat finansowych, podczas gdy prawdopodobieństwo realizacji poszczególnych scenariuszy określa się w oparciu o zaawansowane modelowanie danych i analizy ekspertów - wyjaśnia BBC. W dokumencie mierzone jest prawdopodobieństwo w skali od jednego do pięciu. Raport ocenia na przykład ryzyko ponownego wystąpienia pandemii na od 5 do 25 procent i ostrzega, że jej skutki byłyby "katastrofalne". W przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów i burze, prawdopodobieństwo ich zdarzenia wynosi od 1 do 25 procent.