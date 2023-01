Pierwszy start rakiety kosmicznej z Europy Zachodniej. Fiasko misji z powodu "anomalii"

Samolot Cosmic Girl, czyli przystosowany do nowej roli Boeing 747, wystartował w poniedziałek wieczorem z portu kosmicznego Spaceport Cornwall w południowo-zachodniej Anglii, a po godzinie, na wysokości około 10 tysięcy metrów, wyniesiona przez niego rakieta LauncherOne odłączyła się od niego, aby umieścić na niskiej orbicie dziewięć przewożonych satelitów.

Jak przekazała chwilę później odpowiadająca za misję firma Virgin Orbit, "wygląda na to, że mamy anomalię, która uniemożliwiła nam osiągnięcie orbity. Oceniamy te informacje". Nie sprecyzowano do tej pory, co dokładanie się stało, a niedługo po tym jak samolot Cosmic Girl wrócił na Ziemię Virgin Orbit zakończyła transmisję z misji.