Pościg służb za kozłem. "Nikt w to nie uwierzy"

Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii Źródło: Reuters/Wiltshire Police

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do nietypowej akcji służb doszło w miniony czwartek w okolicach miasta Chippenham w hrabstwie Wiltshire w Anglii. Policjanci otrzymali zgłoszenie o koźle, który uciekł właścicielowi. Według relacji świadków zwierzę miało między innymi gonić kobietę, a także jeść pomarańcze ze świątecznego wieńca na jednej z posesji.

"Chce uderzyć mnie w głowę"

Jak opisują brytyjskie media, pościg za kozłem nie należał do najłatwiejszych. Aby złapać uciekiniera, policjanci musieli skorzystać z tarcz używanych między innymi podczas ulicznych zamieszek oraz lassa zrobionego z linii holowniczej. W sieci udostępniono nagranie z kamer umieszczonych na mundurach funkcjonariuszy.

- Trzymamy go na linie, mamy tarcze, ponieważ kozioł chce uderzyć mnie w głowę - mówił jeden z policjantów.

Zwierzę wyślizgnęło się z liny, ale ostatecznie zostało ponownie złapane i zwrócone właścicielowi. - Nikt w to nie uwierzy, co za dzień - dodał biorący udział w akcji funkcjonariusz.

Jak podkreśla brytyjski dziennik "The Guardian", nie jest to pierwsza sytuacja, w której z powodu kozła są wzywane służby. W październiku w hrabstwie Kumbria na północy Wielkiej Brytanii inne zwierzę utknęło u podnóża mostu Longtown w Carlisle. Na miejsce musiały przyjechać jednostki straży pożarnej, ponieważ osoby podejmujące próby ratowania kozła wpadły do wody.