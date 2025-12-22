Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pościg służb za kozłem. "Nikt w to nie uwierzy"

Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Źródło: Reuters/Wiltshire Police
Brytyjscy policjanci prowadzili pościg za kozłem, który uciekł właścicielowi w hrabstwie Wiltshire. Zwierzę, nie chcąc zostać złapane, zachowywało się agresywnie, co zmusiło funkcjonariuszy do użycia nietypowych metod.

Do nietypowej akcji służb doszło w miniony czwartek w okolicach miasta Chippenham w hrabstwie Wiltshire w Anglii. Policjanci otrzymali zgłoszenie o koźle, który uciekł właścicielowi. Według relacji świadków zwierzę miało między innymi gonić kobietę, a także jeść pomarańcze ze świątecznego wieńca na jednej z posesji.

"Chce uderzyć mnie w głowę"

Jak opisują brytyjskie media, pościg za kozłem nie należał do najłatwiejszych. Aby złapać uciekiniera, policjanci musieli skorzystać z tarcz używanych między innymi podczas ulicznych zamieszek oraz lassa zrobionego z linii holowniczej. W sieci udostępniono nagranie z kamer umieszczonych na mundurach funkcjonariuszy.

- Trzymamy go na linie, mamy tarcze, ponieważ kozioł chce uderzyć mnie w głowę - mówił jeden z policjantów.

Zwierzę wyślizgnęło się z liny, ale ostatecznie zostało ponownie złapane i zwrócone właścicielowi. - Nikt w to nie uwierzy, co za dzień - dodał biorący udział w akcji funkcjonariusz.

Jak podkreśla brytyjski dziennik "The Guardian", nie jest to pierwsza sytuacja, w której z powodu kozła są wzywane służby. W październiku w hrabstwie Kumbria na północy Wielkiej Brytanii inne zwierzę utknęło u podnóża mostu Longtown w Carlisle. Na miejsce musiały przyjechać jednostki straży pożarnej, ponieważ osoby podejmujące próby ratowania kozła wpadły do wody.

Autorka/Autor: fw

Źródło: The Guardian, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Wiltshire Police

Udostępnij:
TAGI:
Wielka Brytania
Czytaj także:
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
Świat
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
Nauka
Przesilenie zimowe w Stonehenge 2025
Tysiące osób świętowało przesilenie zimowe. "To niesamowite"
Świat
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
Świat
Mężczyzna odgarniający śnieg w wiosce Penhas da Saude w Portugalii
Śnieg zasypał część Portugalii
Świat
Gęsta mgła
Alarmy IMGW w pięciu województwach
Prognoza
Pochmurno, chmury, zima bez śniegu
Pochmurne niebo, na termometrach do 5 stopni
Prognoza
Gęsty smog w stolicy Indii
Smog był tak gęsty, że mieszkańcy uciekali z miasta
Smog
Mgła w Kielcach
Lokalnie wciąż mają snuć się mgły
Prognoza
Jaskinia w lodowcu Morteratsch
Ta atrakcja turystyczna to zwiastun zagłady
Nauka
Śnieg, lekki śnieg, święta
Pogoda na święta. Czy w Wigilię i Boże Narodzenie sypnie śniegiem?
Prognoza
Zima w Istebnej (Śląskie)
Mamy astronomiczną zimę. Trwa najkrótszy dzień roku
Ciekawostki
Starship eksplodował
"WSJ": eksplozja rakiety Elona Muska zagrażała samolotom
Świat
Akcja ratownicza pod Rysami
Wypadek na Rysach. Turysta walczy o życie
Polska
Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
Świat
Droga asfaltowa, asfalt, Japonia
Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika
Nauka
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Temperatura drastycznie się obniży
Prognoza
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
"Myślę, że wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"
Świat
NASA odkryła planetę w kształcie cytryny (wizja artystyczna)
Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Michaela Benthaus po locie z firmą Blue Origin
Porusza się na wózku, przekroczyła granicę kosmosu. Pierwszy taki lot
Świat
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami niebo zacznie się przejaśniać
Prognoza
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
To odkrycie "stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
Prognoza
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
Nauka
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
Świat
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
Świat
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
Świat
Pociąg zderzył się ze stadem słoni w Indiach
Pociąg zderzył się ze stadem słoni
Świat
Osuwisko w Oregonie
Zalane auta, osuwiska, zawalone domy. "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom