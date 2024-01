Przeklinały, więc oddzielono je od stada. Niegrzeczne papugi dostały drugą szansę

Papugi żako z Lincolnshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii otrzymały drugą szansę po tym, jak ich wulgarne słownictwo zmusiło pracowników parku do oddzielenia ich od stada. Władze parku mają nadzieję, że towarzystwo innych ptaków zachęci zwierzęta do wydawania z siebie głównie miłych dla ucha dźwięków.

W 2020 roku do parku Lincolnshire Wildlife Park we wschodniej Anglii, który prowadzi także schronisko dla papug, trafiło pięć żako (Psittacus erithacus). Chociaż zwierzaki pochodziły z różnych domów, bardzo szybko znalazły wspólny język - i to niecenzuralny.