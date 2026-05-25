Świat

W Wielkiej Brytanii padł rekord. To jeszcze nie koniec

Upały w Wielkiej Brytanii
Upały dotarły do Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOLGA AKMEN
Rekord temperatury dla maja padł w poniedziałek w Wielkiej Brytanii. Termometry pokazały wczesnym popołudniem 33,5 stopnia Celsjusza. Według prognoz temperatura może wzrosnąć jeszcze bardziej. W kraju obowiązują ostrzeżenia przed niebezpiecznym dla zdrowia gorącem.

W poniedziałek po południu brytyjska agencja meteorologiczna Met Office podała w mediach społecznościowych, że na lotnisku Heathrow zanotowano temperaturę 33,5 stopnia Celsjusza. To najwyższa jak do tej pory w historii wartość dla maja - poprzedni rekord wynosił 32,8 st. C i padł dwukrotnie, bo w 1922 i 1944 roku.

Jak wynika z prognoz, wysokie temperatury mają utrzymywać się na Wyspach co najmniej do następnego weekendu. Do środy w mocy pozostają ostrzeżenia o potencjalnym niebezpieczeństwie skwaru dla zdrowia - w pięciu regionach, w tym w Londynie, mają one pomarańczowy stopień, a w czterech kolejnych są żółte. Według ekspertów warunki mogą okazać się szczególnie groźne dla osób starszych, przewlekle chorych i mieszkających w domach bez odpowiednich systemów chłodzenia.

Niebezpiecznie zimna woda

Ostatni poniedziałek maja jest w Wielkiej Brytanii dniem wolnym od pracy. Gorąca, słoneczna aura zachęciła wiele osób do spędzania czasu na świeżym powietrzu, w tym na plażach. Meteorolodzy ostrzegli jednak, że temperatura powierzchni morza może być zaskakująco niska - u wybrzeży Szkocji oscyluje ona koło 9 st. C, a na południowym zachodzie kraju - 13 st. C. Taki kontrast termiczny może być groźny, szczególnie dla osób spodziewających się letnich warunków.

- Gdy temperatura powietrza wzrasta, powinniśmy pamiętać o niebezpieczeństwach, jakie czekają na nas na otwartych akwenach - wyjaśniła Ashley Jones z brytyjskiej organizacji ratowników wodnych RLSS. - Nawet podczas fali upałów woda może być niebezpiecznie zimna, co może prowadzić do szoku termicznego. Nagłe zanurzenie może wywołać mimowolny wdech pod wodą i panikę. Nawet doświadczeni pływacy mogą szybko stracić kontrolę - dodała.

Dostawca wody South East Water podał natomiast, że w kilku miejscach mieszkańcy muszą się liczyć z niskim ciśnieniem wody albo jej przejściowym brakiem.

- Rekordowy upał przypomina, jak zmiana klimatu wpływa na nasze życie i pokazuje jak pilne są niedawne apele o dostosowanie się do skutków upałów - powiedziała w rozmowie z "The Guardian" Chloe Brimicombe, nawiązując do raportu Komisji ds. Zmian Klimatycznych, który ostrzega, że "globalne ocieplenie zagraża brytyjskiemu stylowi życia".

Eksperci ostrzegli także przed wysokim indeksem UV. W poniedziałek najbardziej zagraża on mieszkańcom Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Według danych Met Office, lokalnie indeks UV może sięgać 7. Jak podał prezenter pogody BBC Simon King, podczas brytyjskiego lata mieszkańcy najczęściej są narażeni na wartości rzędu 5-6, bardzo rzadko 8.

Źródło: BBC, Met Office, tvnmeteo.pl, PAP
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
