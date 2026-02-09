Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią

Po tym jak przez hrabstwo Somerset w Anglii przeszła potężna burza, domy i samochody znalazły się pod wodą Źródło: Enex

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wielka Brytania znana jest z deszczowej pogody, ale początek roku jest szczególnie mokry nawet jak na standardy Zjednoczonego Królestwa.

Nie mają odpoczynku od deszczu

Jak przekazała w czwartek Met Office, agencja meteorologiczna Wielkiej Brytanii, w południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii padało każdego z 36 dni od początku 2026 roku. W obu rejonach spadło o 50 procent więcej deszczu niż zwykle o tej porze.

- Jak dotąd w każdym dniu roku w jakimś miejscu odnotowano opady deszczu. Chociaż w niektóre dni opady są niewielkie, a w niektórych regionach zdarzają się suche dni, w Wielkiej Brytanii rok rozpoczął się deszczowo, szczególnie w Irlandii Północnej i południowej Anglii - powiedział rzecznik Met Office Stephen Dixon.

Dixon wyjaśnił, że opady były spowodowane przede wszystkim nadejściem kolejnych frontów lub układów niskiego ciśnienia z zachodu. Od początku roku w Wielką Brytanię uderzyło wiele burz niosących intensywne opady. Największymi były Goretti z początku stycznia oraz Ingrid i Chandra z drugiej połowy miesiąca.

Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie Źródło: Jacob King/PA/PAP

Setki ostrzeżeń przed powodziami

W poniedziałkowy poranek obowiązywało ponad 300 ostrzeżeń i alertów powodziowych, większość z nich na południowym zachodzie Anglii oraz w Midlands w środkowej części kraju. W niedzielę brytyjska agencja ochrony środowiska (EA) poinformowała, że według szacunków zgłoszono co najmniej 300 zalanych nieruchomości, a ponad 16 tysięcy zostało objętych ochroną przeciwpowodziową.

- Apelujemy do ludzi, aby nie przejeżdżali przez wodę powodziową. Często jest ona głębsza, niż się wydaje, a nawet 30 centymetrów płynącej wody wystarczy, by zabrać twoje auto - ostrzegła Sarah Cook, kierownik do spraw reagowania na powodzie w EA.

Synoptycy prognozują, że na razie deszcz nie przestanie padać. W poniedziałek Met Office ostrzega przed kolejnymi opadami w południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii. Może tam spaść 10-15 litrów na metr kwadratowy, a miejscami nawet 20-30 l/mkw.

⚠️ Yellow weather warning issued ⚠️



Rain across parts of southern and southwest England, and south Wales



Monday 1200 – 2359



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/O8fNapraZv — Met Office (@metoffice) February 8, 2026 Rozwiń