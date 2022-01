Orkan Malik w Wielkiej Brytanii. Dwie ofiary śmiertelne, 130 tysięcy domów bez prądu

Ogromne straty

Najpoważniejsze straty orkan spowodował w Szkocji i w północnej Anglii. W wielu miejscach drogi są nieprzejezdne z powodu powalonych drzew, a w Szkocji niektóre pociągi zostały odwołane, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju. Pozrywane są także linie wysokiego napięcia. W całej Wielkiej Brytanii w efekcie przejścia orkanu Malik prądu pozbawionych zostało ponad 130 tysięcy gospodarstw domowych i firm. Do części z nich zostały one już przywrócone, ale co najmniej 20 tysięcy odbiorców pozostanie przez noc bez dostaw energii.

Nadchodzi kolejny żywioł

Ma on przejść mniej więcej przez te same obszary, co Malik. Ostrzeżenie w związku z silnymi wiatrami, których prędkość może dochodzić do 120-140 kilometrów na godzinę, wydano dla całej Szkocji i północnej Anglii od godz. 18. w niedzielę do godz. 12. w południe w poniedziałek.