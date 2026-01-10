Jedna z najsilniejszych burz "od niepamiętnych czasów". Zginął mężczyzna

Po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii Źródło: ENEX

Burza przetoczyła się nad Wyspami Brytyjskimi w czwartek i piątek. Lokalnie agencja Met Office wydała najwyższe, czerwone alerty pogodowe, oznaczające bezpośrednie zagrożenie dla życia. Niebezpieczna sytuacja panowała w Kornwalii, gdzie wiatr wyrządził największe szkody.

Administracja hrabstwa przekazała, że burza była "jedną z najgroźniejszych", jakich Kornwalia doświadczyła "od niepamiętnych czasów". Ekipy pracowały przez całą dobę, aby usunąć powalone drzewa i przeprowadzić naprawy uszkodzonej infrastruktury.

Ofiara śmiertelna na Wyspach

Mężczyzna znajdujący się w przyczepie kempingowej, na którą spadło powalone drzewo, jest pierwszą w Wielkiej Brytanii ofiarą śmiertelną burzy Goretti, przechodzącej przez Europę Zachodnią - poinformowała w sobotę policja. Do tragedii doszło w miejscowości Magwan w Kornwalii na południowym zachodzie Anglii. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia w czwartek wieczorem, a w piątek przeprowadzono prace mające na celu usunięcie drzewa.

W sobotę rano operator sieci energetycznych National Grid podał, że w kraju bez prądu wciąż pozostawało prawie 30 tysięcy domów, z czego 28 tys. w południowo-zachodniej Anglii. W związku ze śniegiem i oblodzeniem na terenie niemal całej Wielkiej Brytanii do sobotniego południa obowiązywały ostrzeżenia koloru żółtego, czyli najniższego.

Burza Goretti przyczyniła się także do śmierci jednej osoby w Hiszpanii. W San Sebastian 81-letni mężczyzna wskutek silnego porywu wiatru wpadł do rzeki. Silny wiatr wyrządził sporo szkód we Francji, głównie w Normandii - w sobotę rano wciąż próbowano przywrócić zasilanie ponad 95 tysiącom odbiorców. Do usuwania skutków żywiołu zaangażowano strażaków z całego kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem