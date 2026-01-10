Logo TVN24
Świat

Jedna z najsilniejszych burz "od niepamiętnych czasów". Zginął mężczyzna

Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Źródło: ENEX
W południowej Anglii drzewo przygniotło przyczepę kempingową, w której przebywał mężczyzna. Zostało ono uszkodzone przez burzę Goretti, od czwartku szalejącą nad zachodzie Europy. Silny wiatr spowodował także poważne przerwy w dostawach prądu na Wyspach i kontynencie.

Burza przetoczyła się nad Wyspami Brytyjskimi w czwartek i piątek. Lokalnie agencja Met Office wydała najwyższe, czerwone alerty pogodowe, oznaczające bezpośrednie zagrożenie dla życia. Niebezpieczna sytuacja panowała w Kornwalii, gdzie wiatr wyrządził największe szkody.

Administracja hrabstwa przekazała, że burza była "jedną z najgroźniejszych", jakich Kornwalia doświadczyła "od niepamiętnych czasów". Ekipy pracowały przez całą dobę, aby usunąć powalone drzewa i przeprowadzić naprawy uszkodzonej infrastruktury.

Ofiara śmiertelna na Wyspach

Mężczyzna znajdujący się w przyczepie kempingowej, na którą spadło powalone drzewo, jest pierwszą w Wielkiej Brytanii ofiarą śmiertelną burzy Goretti, przechodzącej przez Europę Zachodnią - poinformowała w sobotę policja. Do tragedii doszło w miejscowości Magwan w Kornwalii na południowym zachodzie Anglii. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce zdarzenia w czwartek wieczorem, a w piątek przeprowadzono prace mające na celu usunięcie drzewa.

W sobotę rano operator sieci energetycznych National Grid podał, że w kraju bez prądu wciąż pozostawało prawie 30 tysięcy domów, z czego 28 tys. w południowo-zachodniej Anglii. W związku ze śniegiem i oblodzeniem na terenie niemal całej Wielkiej Brytanii do sobotniego południa obowiązywały ostrzeżenia koloru żółtego, czyli najniższego.

Burza Goretti przyczyniła się także do śmierci jednej osoby w Hiszpanii. W San Sebastian 81-letni mężczyzna wskutek silnego porywu wiatru wpadł do rzeki. Silny wiatr wyrządził sporo szkód we Francji, głównie w Normandii - w sobotę rano wciąż próbowano przywrócić zasilanie ponad 95 tysiącom odbiorców. Do usuwania skutków żywiołu zaangażowano strażaków z całego kraju.

Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom