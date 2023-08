Utonęli w samochodzie na zalanej ulicy. Miejsce "od lat jest z tego znane"

W sobotę o godzinie 21:00 czasu miejscowego policja została wezwana do czarnego mercedesa, który stanął na zalanej przez wezbrane wody Queens Drive w Mossley Hill, dzielnicy Liverpoolu - podało w poniedziałek BBC. Przed przyjazdem służb przechodnie próbowali pomóc uwięzionym w pojeździe. Karetka pogotowia przetransportowała dwie osoby do szpitala, gdzie jednak stwierdzono ich zgon. - Nasze myśli kierujemy do rodziny mężczyzny i kobiety, którzy niestety stracili życie w tym tragicznym incydencie - powiedział Mike Dalton z miejscowej policji, cytowany przez brytyjskiego publicznego nadawcę. Jak zaznaczył, dochodzenie mające ustalić okoliczności śmierci dwóch osób znajduje się na "wczesnym etapie". W związku z prowadzonymi czynnościami ulica, na której doszło do incydentu, pozostaje zamknięta dla ruchu pojazdów.