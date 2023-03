Za nimi najzimniejsza noc tego roku. Chaos na lotniskach w Wielkiej Brytanii

Przez Wyspy Brytyjskie przechodzi fala chłodu. Miejscami minionej nocy temperatury spadły do -15 stopni Celsjusza, a w wielu częściach Wielkiej Brytanii obowiązują ostrzeżenia przed śnieżycami i oblodzeniem. Mieszkańcy wysp przygotowują się na problemy z dostawami prądu i paraliż komunikacyjny.

Wtorkowa noc i środowy poranek przyniosły zimową aurę do Wysp Brytyjskich. W wielu miastach temperatura spadła poniżej 0 stopni Celsjusza, a ulice i chodniki pokryła gruba warstwa śniegu.

Wielka Brytania. Przekierowane i odwołane loty, także z Polski

Opady śniegu spowodowały poważne zakłócenia na lotniskach w południowej Anglii. Dotyczą one także połączeń z Polską. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Bristolu w południowo-zachodniej Anglii - tam lotnisko zostało całkowicie zamknięte, a wiele lotów przekierowano do innych miast. Taki los spotkał chociażby połączenia z Katowic i z Krakowa, których pasażerowie wylądowali w Birmingham. Około godziny 11 (w Polsce była wtedy godz. 12) władze lotniska przekazały, że loty zostały wznowione, jednak wciąż należy się spodziewać poważnych opóźnień.

Na najważniejszym lotnisku w Wielkiej Brytanii, londyńskim Heathrow, odwołano do tej pory co najmniej 25 lotów, a na Gatwick - co najmniej cztery. Większość lotów jest opóźnionych o około 1,5-2 godziny. Władze Gatwick poinformowały, że zakłócenia mogą potrwać jeszcze przynajmniej sześć godzin.