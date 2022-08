W Wielką Brytanię uderzy kolejna fala gorąca, jeszcze dłuższa od tej poprzedniej

Długi okres gorąca

Według długoterminowej prognozy opublikowanej przez agencję meteorologiczną Met Office, temperatury w Wielkiej Brytanii będą rosnąć przez kolejne dni. O fali upałów na Wyspach Brytyjskich możemy mówić, jeśli przez co najmniej trzy kolejne dni temperatura osiąga lub przekracza od 25 do 28 st. C w zależności od regionu.