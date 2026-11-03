Świat Mrowisko zniknęło z rezerwatu. Policja szuka złodzieja Matylda Dziechcińska |

Odkryto najstarszy znany nauce gatunek mrówki Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Alex Hyde

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Ozdobnice większe (Formica exsecta) mają charakterystycznie "ściśnięty" kształt głowy, rude ciała i czarne odwłoki. W jednym mrowisku może żyć od tysiąca do pięciu tysięcy osobników, w tym królowe, które dożywają nawet 25 lat.

Niegdyś mrówki te powszechnie występowały na wrzosowiskach południowej Anglii, jednak na przestrzeni ostatniego stulecia ich liczebność poważnie się zmniejszyła. Obecnie są klasyfikowane w Anglii jako gatunek rzadko występujący w skali kraju, a ponadto znajdują się na czerwonej liście gatunków Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ICUN) jako gatunek bliski zagrożenia.

- Ozdobnice większe to niezwykle rzadki gatunek, znany z jedynego siedliska w hrabstwie Devon i kilku siedlisk w Szkocji. Dlatego usunięcie jakiegokolwiek gniazda może mieć katastrofalny wpływ na populację, wywierając jeszcze większą presję na ten i tak już zagrożony gatunek - zwróciła uwagę Laura Krusin, specjalistka ds. ochrony przyrody w organizacji Buglife.

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Kradzież cofnęła lata pracy o utrzymanie populacji

W poniedziałek organizacja przyrodnicza Devon Wildlife Trust (DWT) poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że z rezerwatu Chudlheigh Knighton Heath niedaleko miasta Exeter zniknęło całe mrowisko ozdobnic. Ten obszar chroniony według organizacji "stanowi ich ostatnią ostoję w Anglii".

- To ostatnia populacja ozdobnic większych w Anglii, a utrata nawet jednej kolonii cofa o lata staranną pracę naszego personelu, wolontariuszy i partnerów - powiedział Stephen Hussey, specjalista do spraw komunikacji organizacji DWT.

Wykopane mrowisko ozdobnic większych (Formica exsecta) Źródło zdjęcia: Devon Wildlife Trust

Dwa motywy działania

Hussey przekazał, że osoba która ukradła mrowisko, nie wybrała go przypadkowo, a do jego zlokalizowania musiała posiadać wcześniejszą wiedzę na temat kolonii oraz samej populacji. Dodał, że jako organizacja wiedzą dokładnie, gdzie znajdują się poszczególne mrowiska zagrożonych ozdobnic, ale dla kogoś, kto nie zna się na mrówkach, nie jest to aż tak oczywiste.

Co mogło skłonić złodzieja do zabrania całego mrowiska? Hussey podał dwa możliwe powody takiego działania. Jednym z nich mogła być próba odtworzenia dzikiej przyrody poprzez ponowne wprowadzenie mrówek do miejsc, w których występowały w przeszłości.

- To wciąż lekkomyślne, ponieważ przenoszenie mrówek i przygotowywanie dla nich nowych siedlisk wymaga specjalistycznej wiedzy - powiedział. Dodał też, że takie działanie wymaga sporo pracy, jeśli chce się to zrobić bezpiecznie. - Mamy ambicję przeniesienia niektórych mrowisk w nowe miejsca, ale będzie to wymagało ogromnego wysiłku w zakresie ochrony przyrody. Przeniesienie jednego w nowe miejsce raczej nie zakończy się sukcesem - dodał.

Ozdobnica większa (Formica exsecta) Źródło zdjęcia: Alex Hyde

Drugą możliwą przyczyną kradzieży jest działanie kolekcjonera owadów, który być może chciał posiadać jedno z ostatnich mrowisk angielskich ozdobnic.

- Kolonie tych owadów rozwijają się powoli, a każde dojrzałe gniazdo, wraz z długowiecznymi królowymi, reprezentuje wiele lat wzrostu, których nie da się szybko zastąpić - powiedziała Julia Balfour, specjalistka do spraw odbudowy populacji mrówek w organizacji DWT. - To przestępstwo równie poważne jak nielegalne kradzieże jaj dzikich ptaków. Pokazuje ono, pod jaką presją znajdują się nasza przyroda i dzikie obszary.

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Kradzież została zgłoszona na policję w Devonie i Kornwalii, ponieważ usuwanie materiałów z rezerwatów przyrody oraz naruszanie naturalnego spokoju jest niezgodne z obowiązującym prawem. Organizacja poinformowała, że dokonuje przeglądu zabezpieczeń rezerwatu i kontynuuje regularne kontrole kolonii mrówek, a lokalna policja prosi mieszkańców o informacje, które mogą pomóc rozwiązać sprawę.