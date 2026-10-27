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Miała wyprowadzać psa. Kolejna ofiara śmiertelna burzy Boelo

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Burza Boelo w Wielkiej Brytanii
Skutki burzy Boelo w Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ADAM VAUGHAN/EPA/PAP
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Burza Boelo przyczyniła się do śmierci trzech osób na Wyspach Brytyjskich. Jedną z nich jest kobieta z wyspy Isle of Wight. Gwałtowna pogoda dotarła także do innych krajów zachodniej Europy.

W ostatnim czasie Wyspy Brytyjskie, a także inne kraje zachodniej Europy, zmagały się z burzą Boelo, zwaną też niżem Manja. Wiał silny wiatr, a także padał ulewny deszcz. W Holandii gwałtowna pogoda przyczyniła się do śmierci jednej osoby.

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Kolejna ofiara śmiertelna burzy Boelo w Wielkiej Brytanii

Liczba ofiar śmiertelnych, które zmarły w wyniku nadejścia burzy na Wyspach, wzrosła z dwóch do trzech. Policja odpowiedzialna za hrabstwa Hampshire oraz Isle of Wight przed południem w poniedziałek lokalnego czasu otrzymała zgłoszenie dotyczące "obaw o bezpieczeństwo" kobiety w wieku około 50 lat.

Poszkodowana miała zostać zepchnięta do morza. Do zdarzenia doszło w rejonie plaży Sandown. Na miejsce wezwano policję, pogotowie ratunkowe oraz pracowników straży przybrzeżnej.

- Niestety, pomimo ogromnych starań wszystkich obecnych na miejscu służb ratowniczych stwierdzono jej zgon - przekazał rzecznik policji w rozmowie z dziennikiem "The Independent". Według doniesień lokalnych mediów w chwili zdarzenia kobieta miała wyprowadzać psa niedaleko miejscowości Lake.

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Glasgow przed nadejściem burzy Boelo
Źródło: Reuters

Wiatr wiał z huraganową prędkością

Burza Boelo, drugi nazwany tego typu żywioł w tym sezonie, przyniosła na Wyspach wiatr, który wiał z huraganową prędkością. W Szkocji odnotowano porywy osiągające 135 kilometrów na godzinę. Dwóch mężczyzn zginęło w wyniku spadających drzew, a w szczytowym momencie uderzenia burzy kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych pozostało bez prądu.

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We wtorek w Szkocji i niektórych częściach Irlandii Północnej nadal obowiązuje żółty alert pogodowy wydany przez Met Office dotyczący wiatru. Ma obowiązywać do wieczora.

Turystyczny raj pod wodą
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Władze Isle of Wight radziły w ostatnich dniach mieszkańcom, aby podczas burzy "w miarę możliwości pozostać w domach", oraz zaleciły trzymanie się z dala od osłoniętej strony murów granicznych i ogrodzeń.

Źródło: ITV, LBC, The Independent
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Tagi:
Wielka Brytaniaburza
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